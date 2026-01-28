米海軍提供の写真。インド洋に展開する空母「エイブラハム・リンカーン」の飛行甲板で、MH60R「シーホーク」ヘリコプターに燃料を補給する水兵たちが写っている＝21日/Seaman Daniel Kimmelman/AP（CNN）イランとの緊張を背景に米政権が中東地域で軍事的プレゼンスを強化する中、米軍が中東で複数日にまたがる航空演習を実施する方針であることが分かった。米中央空軍と共同航空構成部隊の指揮官を務めるデレク・フランス中将は声