東京・渋谷区の路上で、酒に酔って寝ていた男性のカバンから現金などを盗んだとして、チュニジア人の男女3人が逮捕されました。警視庁によりますと、27日に逮捕されたチュニジア国籍のザオイ・ファトマ容疑者とディワニ・ウバイダ・ラ容疑者ら3人は先月、渋谷区道玄坂の路上で、酒に酔って寝ていた男性から現金およそ1万5000円が入った財布などを盗んだ疑いが持たれています。当日、別の男性から「パソコンを盗まれた」と警視庁に