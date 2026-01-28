雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の3.5月号が発売。巻頭特集は、編集部が「これは注目！」と感じた2025年に登場したアイテムを徹底レビュー。人気連載も拡大で登場。なお、3.5月号は電子版のみの配信となります。 【巻頭特集】話題の新製品を使ってみたらどうだった!? プロがレビュー 話題ヒット作や発売されたものの、イマイチ“日の目”を見ていない知られざる良品まで、2025年に登場したアイテムのなかから、編集部が「