「アベンジャーズ」シリーズのスカーレット・ヨハンソンや、オスカー俳優のケイト・ブランシェット、『（500）日のサマー』や『インセプション』で知られるジョセフ・ゴードン＝レヴィットらをはじめとする米アーティスト700人超が、反AIキャンペーンを立ち上げた。【写真】スカーレット・ヨハンソン40歳、黒のミニドレスで華麗なルックを披露Varietyによると、現地時間1月22日に開始されたキャンペーン「Stealing Isn’t Inno