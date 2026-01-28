エンターテインメント特化型クラウドファンディングプラットフォーム「シネファ」にて、2025年8月28日より実施していた、千葉県柏市のミニシアター「キネマ旬報シアター」の設備復旧を目的としたクラウドファンディングプロジェクトが、2025年12月 31日をもって終了。48835700円が集まった。【写真】松村北斗、キネマ旬報ベスト・テン主演男優賞りりしいスーツ姿で登場今回、「シネファ」上で48835700円の支援が集まった。こ