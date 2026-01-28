女優の伊藤沙莉が主演したＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」（２０２４年度前期）が２０２７年公開予定で映画化されることが２８日、発表された。朝ドラの映画化は２７年ぶり。主演が続投して映画化されるのは史上初となる。日本初の女性弁護士で、後に女性初の判事・裁判所長にもなった三淵嘉子さんをモデルにした物語。伊藤演じる寅子が志を同じくする女性たちと道を切り開いていく姿が共感を呼び、配信数はＮＨＫドラマで歴代