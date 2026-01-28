タレント・井上咲楽が26日、自身のインスタグラムを更新。「ピェンローの季節がやってきました！」と、おいしそうな鍋料理の写真をアップした。 【写真】体の芯からあったまりそうぐつぐつ煮込まれたピェンロー 「ピェンローの季節がやってきました！」と書き出した井上。「大好きな鍋ピェンローを作りました。」と報告。ピェンローとは椎茸、白菜、肉などを使ったシンプルながら出汁の効