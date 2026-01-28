【新華社ウルムチ1月28日】中国新疆ウイグル自治区北屯市で24日、2026年氷上ドラゴンボート大会が開かれ、20チーム約300人が競った。伝統的なドラゴンボート文化と北国の雪や氷の魅力を組み合わせ、スピード感と迫力満載のレースが繰り広げられた。氷上ドラゴンボートは竜頭と竜尾の飾りや太鼓の配置は踏襲しつつ、舟底には専用のアイスブレードが取り付けられている。ストックを手にした選手たちが、太鼓の合図で一斉に漕ぎ出