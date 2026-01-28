【新華社長春1月28日】中国吉林省延辺朝鮮族自治州図們（ともん）市でこのほど、第9回北東アジア氷雪モータースポーツ大会と「セミル（森馬）杯」北東アジア氷雪ラリーが開催された。国内外から42組80人余りの選手が凍結したコースで激しい戦いを繰り広げ、真冬の国境都市を熱気に包んだ。