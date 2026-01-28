【新華社海口1月28日】中国海南省海口市にある海口国際免税城では、午（うま）年の到来にちなみ、多くの国際ブランドが中国伝統の生肖（十二支）文化や中国風の要素を取り入れた新春限定商品を相次ぎ発表、市場シェアの拡大を図っている。（記者/郭程）