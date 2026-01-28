北翔海莉が、ビルボードライブ公演『Pleasant』を5月24日に横浜、6月21日に大阪にて開催する。 （関連：柚希礼音、進化の最新形と宝塚歌劇団への想い詰め込んだ『REON JACK5』ゲネプロの様子をレポート） 元宝塚歌劇団星組トップスターの北翔が、今年もビルボードライブに登場。ビルボードライブのステージでは常に独創的な演出を取り入れて新しい姿を見せているが、今回は“楽しい”