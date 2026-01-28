五島市の寺でこの1年が「豊作」か「豊漁」かを占う大綱引きが行われました。 直径30センチ、長さは60メートルあまりの大きなを綱を引っ張ります。 五島市の大宝寺に300年以上前から伝わる「大綱引き」。 男女に分かれて綱を引き、男性が勝てば「豊作」、女性が勝てば「豊漁」となるとされています。 この日は約60人が参加し、7回勝負。 男性が女性に4対3で勝利し、「豊作」の1年となると