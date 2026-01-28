KOKUBO（小久保工業所）は、薬や小物をコンパクトかつ機能的に収納する「救急箱」を発売する。白いボックスと中トレイ、半透明のフタに収納可能な持ち手が付いた救急箱。サイズは約280×190×高さ170cm。例えばボックスに薬を入れて、その上のトレイによく使う体温計や絆創膏を入れるといった2段収納ができる。フタを開けて、持ち手をスタンドにして立てると、フタ裏が水平になる。トレイをちょい置きすれば、中のものを取り出しや