「明星 評判屋 だし醤油焼そば」明星食品は、カップ焼そば「明星 評判屋 だし醤油焼そば」を、2月16日から発売する。「明星 評判屋」ブランドは即席めん市場における減塩訴求ブランドNo.1（インテージSRI＋ 即席めん（袋麺･カップ麺）市場 2021年1月〜2024年12月 累計販売金額）の売り上げを誇っている。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2025年版）」によると、1日の食塩摂取目標量（18歳以上）は男性7.5g未満、女性6.5g未満