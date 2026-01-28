「デニーズ 新宿西口店」デニーズジャパンは、運営するレストラン「デニーズ」において、これまでの店舗とは一線を画す新フォーマット「都市対応型店舗」を開発し、「新宿西口店」を2月25日10時に、「赤坂駅前店」を2月27日10時にオープンする。「デニーズ 赤坂駅前店」この新しいフォーマット「都市対応型店舗」は、これまでデニーズの出店ハードルが高かった都市部の駅前・駅近立地や商業施設内などの物件への対応を可能にするも