「肌美精 マイクロミルクマスクシリーズ」クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、基礎化粧品ブランド「肌美精」から、ごわついた乾燥肌をやわらげ、ふっくらやわらかい肌に整える“乳液処方”のシートマスク「マイクロミルクマスクシリーズ」を3月23日に発売する。同社の調査（2025年）によると、毎日のスキンケアにシートマスクを取り入れる人の割合は年々伸長しており、中でも30〜39歳の毎日使用率は2年間で3倍に増えている