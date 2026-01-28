セレッソ大阪は28日、宮崎キャンプのオンライン取材に対応してアーサー・パパス監督（45）が出席。29日の打ち上げを前にチーム強化の感触を話した。「選手はハードワークをしなければならない。そうした意味では必要なことはしっかりやれた。その前の2日間を非常に追い込んだ中で（24日の）岡山戦では何人かの選手が90分間プレーした。プレシーズンの目標はしっかりとしたコンディションでシーズンに向かうということ。新しい