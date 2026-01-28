TCK（大井競馬場）は28日、ドバイワールドカップデー（3月28日、メイダン）に、昨年の東京大賞典勝ち馬ディクテオンなどTCK所属の3頭が予備登録したと発表した。馬名とレース名は以下の通り。ディクテオン（セン8＝荒山）ドバイワールドカップ（G1）ファーンヒル（牡7＝荒山）ドバイゴールデンシャヒーン（G1）ドゥラエレーデ（牡6＝藤田）ゴドルフィンマイル（G2）ドバイワールドカップ（G1）