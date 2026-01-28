女性宅に侵入して下着を盗んだとして、山梨県甲府市道路河川課主任の男（３４）が住居侵入と窃盗の容疑で逮捕された事件で、男の自宅から、５０点以上の下着が押収されていたことがわかった。山梨県警甲府署は２３日、男の身柄を甲府地検に送検。今後、余罪があるとみて調べを進める。男は、２０２３年１１月に同市内の２０歳代女性のアパートの部屋に侵入し、下着１４点を盗んだとして、２２日に逮捕された。捜査関係者によ