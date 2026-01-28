タレントの森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの６人が組んだアイドルグループ「ＤＲＡＷ♡ＭＥ」と佐久間宣行氏が２８日、都内で行われた「ＮＯＢＵＲＯＣＫＦＥＳ２０２６〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」（２月３日、パシフィコ横浜国立大ホール）の記者会見に出席した。ユーチューブチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＵＲＯＣＫＴＶ」から生まれた初のイベント。同チャンネルの出