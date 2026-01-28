「GO ON : TAGRIGHT #1」 2025年上半期、最も話題となったオーディション番組"タイプロ"こと「timelesz project -AUDITION-」に出演し、圧倒的なパフォーマンス力で注目を集めた西山智樹と前田大輔。2人が自ら立ち上げ、従来のオーディション形式によるメンバー選抜を行わないボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」を経て、7人組ボーイズグループ"TAGRIGHT"を結成。2025年12月28日のメンバー発表から間髪を入れずに