回転寿司チェーン「スシロー」は、2026年2月4日（水）から、人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」とのコラボキャンペーンを開始する。今回コラボするのは「スターダストクルセイダース」編で、描き下ろしグッズ付きの商品などを展開する。【写真】今しか手に入らない「限定商品」を全て見るコラボ限定ピック付きの商品は2種類。「サーモン明太子マヨ炙り」は、サーモンの旨みに明太子の辛みと塩味がアクセントとなった一品。「厳選ま