女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２８日に、第８３話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）は２人で試験勉強に取り組む。昼時となり、２人きりでお昼を食べに行くことなった。向かい合ってそばを食べていると、サワの様子がおかしくなり…。異変に気が付いた庄田が「どうした？」と聞くと、サワは「だ、