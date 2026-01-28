ロッテの新人合同自主トレが２８日、ロッテ浦和球場で最終日を迎えた。ドラフト１位右腕の石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝は１０日から始まった自主トレを「動く時間が長かったです。人がたくさんいる中での練習だったので最初の方は緊張というか、動きが硬かったのですが、だんだんと慣れてきたのですごく充実していました」と振り返った。宮崎・都城での１軍キャンプ参加が決定しており「日に日に状態は上がっているかな