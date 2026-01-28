日本相撲協会は２８日、両国国技館で大相撲春場所（３月８日、エディオンアリーナ）の番付編成会議を開き、十両昇進力士を決めた。新十両が決まった福崎改め藤天晴（ふじてんせい・藤島）は、国技館内で師匠の藤島親方（元大関・武双山）と記者会見に臨んだ。▽同席した藤島親方の会見での主な一問一答ー入門から１年での昇進について。「もう順調すぎますよね。去年の今頃はまだ高校生ですから、まさかこんなに早くという