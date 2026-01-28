女優の久保田磨希（52）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレント・ひょうろく（38）とのオフショットが反響を呼んでいる。久保田は「お知らせでございますぅ」と書き出し、「1月28日（水）夜9時からフジテレビ『ほんまでっか！？TV』に出演します」と告知。「『正しい風邪の予防&対策法』のVTRの中に登場します」と伝えた。その役どころについて「ひょうろくさんと親子！！私の最年長の息子です」と、