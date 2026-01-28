大阪・堂島リバーフォーラムにて開催中「クリムト・アライブ 大阪展」は、19世紀末ウイーンを象徴する巨匠、グスタク・クリムトの黄金美を巡る没入型展示。2026年1月6日（火）より、「クリムト・アライブ 大阪展」とコラボレーションした期間限定カクテル・モクテルが「ザ・リッツ・カールトン大阪」に登場しています。 「クリムト・アライブ 大阪展」とのコラボレーションカクテルが登場