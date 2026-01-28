俳優の濱正悟（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について投稿した。22年度後期放送の「舞いあがれ！」以来の2度目朝ドラ出演となった濱は「庄田多吉、松江に戻ってきております！#ばけばけ」とコメントし、撮影セット内での着物姿のオフショットを披露。自身が演じている「庄田多吉」は