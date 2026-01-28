韓国の裁判所は28日、事業で便宜を図る見返りに旧統一教会側から貴金属を受け取ったなどとして、前大統領の妻・金建希被告に対し、懲役1年8か月の判決を言い渡しました。韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希被告をめぐっては、旧統一教会側から事業などで便宜を図る見返りに、ブランドバッグやネックレスを受け取ったあっせん収賄の罪や、知人が経営する会社の株価操作に関与して不当な利益を得た資本市場法違反などの罪に問われてい