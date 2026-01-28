私はアンナ（34）。旦那のサトル（34）と一緒に娘のキイ（小3）を育てています。先ほど、キイの習い事まで送って、そのまま買い物に行こうと家族3人で家を出ようとすると、インターホンが鳴りました。インターホン越しにセールスかどうか尋ねると、やはりセールスだったので「必要ありません」と言って、それ以上の対応はしなかったのです。けれども旦那とキイは私の対応を「冷たい」と責めました。「……あのさ、キイに対してあの