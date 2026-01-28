ソフトバンクは28日、今季のスローガン「全新」（ゼンシン）を発表した。みずほペイペイドームで小久保裕紀監督（54）が披露した。リーグ2連覇、日本一を達成したチームを一度壊し、新たなチャレンジを表現。スローガンのロゴでは3本の矢印が3連覇への決意を示した。小久保監督は「3連覇を目指すチームをつくっていくに当たって、同じことをやっていても勝てない。2連覇したチームだけど、全く新しいチームをつくるという思