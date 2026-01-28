ソフトバンクにドラフト1位で指名された佐々木麟太郎内野手＝米スタンフォード大＝が28日、指名後初めて取材に応じた。オンラインで行われた取材で佐々木はソフトバンクから1位指名を受けたことに関して「本当にドラフト指名があったことは光栄なこと。率直にうれしい気持ちでいっぱい。ただ、これからスタンフォード大のシーズンが来るので、そこに関して今は深く考え過ぎず、責任を全うしていきたい」と目の前の大学野球に集