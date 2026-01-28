1月29日（木）から今季の米国女子ツアーが開幕する。日本人選手は過去最多となる15人が参戦し、一大勢力としてさらなる注目を集めそうだ。開幕を前に、昨季の数字をもとに、日本勢の戴冠が期待されるタイトルを整理する。【写真】原英莉花にほっぺをツンツンされるシブコ■年間女王シーズン最終戦の「CMEグループ・ツアー選手権」を制した者に与えられる称号。それが年間女王だ。同大会には優勝賞金400万ドル（約6億1477万円）がか