元阪神の糸井嘉男氏（44）が、26日深夜放送のカンテレ「純喫茶超人」（月曜深夜0・15）に出演。2023年に脳腫瘍で亡くなった阪神の後輩、横田慎太郎さんとの思い出を語った。番組にはDeNAの藤浪晋太郎投手（31）と、三菱重工West・北條史也内野手（31）の阪神同期コンビがゲスト出演。そこで横田さんの話題になると、北條は野球を続ける原動力について「横田」と即答した。糸井氏にも思い出があり、「僕が2017年にタイガース