西武は28日、埼玉県所沢市の球団施設で行っていた新人合同自主トレを打ち上げた。ドラフト1位・小島大河捕手（22＝明大）はベルーナドームでフリー打撃。西口文也監督、仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチらが見守る前で、柵越えなど快音を連発した。「今日は最終日。しっかり終われた。（西口監督らが）見ているのは分かっていたけど、自分のスイングをと思っていた」と小島。約3週間の合同自主トレを終え「体は大分動いてき