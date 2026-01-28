内閣府の公用車が信号無視をして9人が死傷した事故で、公用車は赤信号になってから1分以上経っていたにも関わらず、交差点に進入していたことがわかりました。【映像】交差点に進入し事故をおこす様子（実際の映像）東京・赤坂で、22日、内閣府の公用車が赤信号で交差点に突っ込んで6台が絡む事故になり、9人が死傷しました。その後の捜査関係者への取材で、事故現場の信号機は「赤」が98秒間続く設定になっていますが、公用