【ソウル共同】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から不正に高級品を受け取ったとして、あっせん収財などの罪に問われた尹錫悦前大統領の妻金建希被告に、ソウル中央地裁は28日、懲役1年8月の判決を言い渡した。求刑は懲役15年。