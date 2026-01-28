他人のマイナンバーカードで不正に作ったキャッシュカードなどを使い、現金およそ70万円を引き出したとして、男4人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者らの様子林茂樹容疑者（52）ら4人は、2021年、他人のマイナンバーカードで不正に作ったキャッシュカードなどを使って現金67万9000円を引き出した疑いが持たれています。警視庁によりますと、不正に開設された口座は合わせて168口座にのぼり、カードローンや消費者