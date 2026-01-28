4.4mmバランス接続用リケーブル「MAW VIRGO Pentaconn ear-4.4」 アユートは、オーツェイドのIEMブランド・Maestraudioの新製品として、4.4mmバランス接続用リケーブル「MAW VIRGO Pentaconn ear-4.4」を1月31日より発売する。価格は19,800円。 「MAW VIRGO(ヴァーゴ)」は、MaestraudioリケーブルシリーズMAW(Maestraudio Amazing Wire)の第2弾製品。 兄弟モデル「MAW BOOTE