Ｂリーグの京都ハンナリーズは２８日、松島鴻太代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー（以下、ＧＭ）がＧＭを退任し、ＧＭ補佐兼普及担当の村上直氏がＧＭに就任することが決定したと発表した。松島氏は代表取締役社長専任となる。現役時代は京都・洛南高、同大から京都ハンナリーズ、シーホース三河でプレーした村上新ＧＭは以下のようにコメントを発表した。