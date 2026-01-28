大井川鉄道は、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）が設定・発売する特別企画乗車券「ＪＲ東海＆１７私鉄乗り鉄☆たびきっぷ」に、４月のリニューアルに合わせて参画する。このきっぷは、ＪＲ東海の在来線全線と隣接する私鉄１７社の普通・快速列車普通車自由席が、土休日を利用開始日とする連続２日間乗り降り自由となるフリーパス。今回から新たに大井川本線の金谷〜川根温泉笹間渡間がフリー区間に加わる。◇ＪＲ東海＆１