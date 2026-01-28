【新華社常徳1月28日】中国湖南省常徳市の河街春秋広場で24日、春節（旧正月）向けの特産品や年越し商品などが集まった展示販売イベントが始まった。常徳経済技術開発区と常徳市総工会（労働組合）が共催し、ショッピングや各種催しを組み合わせた消費イベントとして、新春の祝祭ムードを盛り上げる。会期は2月1日まで。（記者/陳思汗）