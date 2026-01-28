がんを公表し、闘病中の「高須クリニック」高須克弥院長が２８日、自身のＸに新規投稿。手術支援ロボット「ダヴィンチ（ダビンチ）」を使った手術を受け、「膀胱、前立腺全部摘除。右側の腎臓と尿管も摘除」したと報告した。「ダヴィンチオペレーション終了。」と術法を説明し、「膀胱、前立腺全部摘除。右側の腎臓と尿管も摘除。」と明かし、「研究意欲が湧いてきた。吉原のソープや銀座のクラブの接待が怖くない身体になっ