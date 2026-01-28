俳優の岩城滉一（74）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻でタレントの結城アンナ（70）と出会った当時を振り返った。この日は夫婦そろって登場。司会の黒柳徹子から「出会った時にアンナさんはなんと高校生」と紹介されると、結城は「そうですね」、岩城は「初め会った時、15、6（歳）じゃなかったかな」と打ち明けた。当時の印象は「もうそりゃね、見たことねえなと思いましたね」と