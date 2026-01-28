２８日から始まった衆院選の期日前投票では、急な解散で入場券の配送が間に合わず、有権者に「手ぶら」での投票を呼びかける自治体も出ている。東京都杉並区では、入場券の発送ができておらず、全ての有権者の元に届くのは来月５日頃になる見通しだ。区役所内に設置された期日前投票所ではこの日午前８時半から、会社員や主婦らが姿を見せ、受付で必要書類に氏名や住所、生年月日を書いて本人確認を受けてから、票を投じた。