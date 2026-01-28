中日・山本泰寛内野手が２７日、インスタグラムを更新。慶大の先輩で、巨人ルーキー時代には監督と選手の間柄だった高橋由伸氏との２ショットを投稿した。山本は「今年も激励会していただきました。毎年ありがとうございます」と感謝。阪神への移籍、戦力外通告を乗り越えて中日でプレーを続けており「また成長した姿がお見せ出来るよう、今シーズンも精一杯頑張ります！」と誓った。コメント欄では「おふたりとも流石お上品