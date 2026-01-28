パナソニック株式会社は2026年2月下旬、ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション」を発売する。カプコンの『バイオハザード レクイエム』との公式コラボレーションモデルで、主にパナソニック公式通販サイト「Panasonic Store Plus」で取り扱う。2027年2月末までの販売を予定するとのこと。 新たなサウンドモードとして「ホラーモー