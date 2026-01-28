2024年12月、聖籠町で土の中から男性の遺体が見つかった事件の裁判で、被告の男に対し懲役20年の実刑判決が言い渡されました。殺人や死体遺棄などの罪で判決が言い渡されたのは住居不定の無職、小山大輔被告34歳です。起訴状などによりますと、小山被告は2024年10月、新潟市中央区に住む小杉英雄さんを殺害。金庫や印鑑などを盗んだ上で口座から現金を引き出し遺体を遺棄した罪などに問われています。28日、新潟地裁は「リフォ