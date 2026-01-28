午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２５１、値下がり銘柄数は１３００、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、海運、情報・通信。値下がりで目立つのは化学、その他製品、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS