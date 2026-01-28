BANDAI SPIRITSより『モンスターハンター×ケロロ軍曹 フェイスポーチvol.1』が登場する。 【画像】ケロロたちにアイルーの耳がついたフェイスポーチ 本商品は、モンスターハンターとケロロ軍曹のコラボイラストがフェイスポーチになったものだ。ケロロたちのキャラクターにアイルーの耳がついたデザインとなっている。 『モンスターハンター×